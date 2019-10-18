Бой Гвоздик - Бетербиев: дата боя, где смотреть, на кого ставят букмекеры

Артур Бетербиев и Александр Гвоздик

В ночь на 19 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии состоится долгожданный бой, одно из главных событий в единоборствах в 2019 году – на ринг выйдут живущий в Калифорнии украинец Александр Гвоздик и Артур Бетербиев, проживающий в Канаде россиянин.

Бой в полутяжелом весе станет объединительным – 34-летний Бетербиев является чемпионом по версии IBF, тогда как 32-летний Гвоздик имеет пояс WBC. Победитель боя Гвоздик – Бетербиев получит оба пояса.

В ночь на 18 октября в Филадельфии состоялась официальная процедура взвешивания главных участников боксерского шоу - оба боксера показали одинаковый вес – 78,9 кг.

Стоит отметить, что оба боксера до сих пор ни разу не проигрывали в своей профессиональной карьере. Гвоздик, который становился чемпионом Универсиады и призером Олимпийских игр, имеет рекорд 18-0; Бетербиев, у которого также была насыщенная карьера в любителях (он становился дважды чемпионом Европы и чемпионом мира), также может похвастаться внушительной статистикой – 14-0.

Напомним, что поединок между бойцами станет уже второй встречей – первая состоялась еще в 2009 году, когда оба боксера были любителями. Тогда Гвоздик проиграл уже в первом раунде, и теперь у него есть шанс взять реванш на профессиональном ринге. Украинец хорошо запомнил тот бой.

"В 2009 году проиграл ему на турнире в Турции – у меня началось кровотечение из уже сломанного носа, – говорил Гвоздик. – Бой остановили во втором раунде. Для меня это был первый выезд со сборной, а Бетербиев уже был большим чемпионом. Но это было десять лет назад. Сегодня мы оба – другие боксеры. И, конечно, я хочу взять реванш".

Гвоздик Бетербиев: где смотреть

Трансляция боя Гвоздик – Бетербиев будет показана по кабельному ESPN PPV, DAZN, российскому Первому каналу и Интеру.

Читайте такжеГвоздик получит за бой с россиянином рекордный гонорарУкраинский телеканал начнет трансляцию 19 октбяря в 04:30, где программа Большой бокс плавно перетечет в показ боя. Трансляция Гвоздик – Бетербиев по Первому каналу начнется сразу со включения из Филадельфии в 06:00 по Москве и Киеву. Поединок Гвоздик Бетербиев смотреть онлайн можно будет также на сайтах обоих телеканалов.

Гвоздик Бетербиев: прогноз

Специалисты считают, что Бетербиев является удобным соперником для украинца. Они отмечают, что последняя оппозиция Гвоздика была явно сильней, чем у его ближайшего соперника, который хоть и побеждал, но не самых выдающихся бойцов.

Букмекеры в этом противостоянии также отдают преимущество Александру Гвоздику – коэффициент на его победу составляет 1,77, тогда как на победу Артура Бетербиева предлагают 2,10.