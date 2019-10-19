Украинец потерял пояс WBC: бой Гвоздик – Бетербиев завершился досрочной победой россиянина

Александр Гвоздик потерял титул чемпиона мира по версии WBC / Фото twitter.com/trboxing

19 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии завершился бой в полутяжелом весе, который провели украинец Александр Гвоздик и Артур Бетербиев - проживающий в Канаде россиянин.

Бой Гвоздик – Бетербиев завершился техническим нокаутом в 10-м раунде. Гвоздик оказался в нокауте после двух нокдаунов - таким образом он потерял пояс чемпиона мира по версии WBC. А Бетербиев сумел объединить титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе. Стоит отметить, что это первое поражение украинца.

Артур Бетербиев сумел забрать два пояса

Александр Гвоздик – Артур Бетербиев: видео боя

Напомним, что бой Гвоздик – Бетербиев стал уже второй встречей боксеров. Их первая встреча на ринге состоялась 10 лет назад - в 2009 году, когда оба боксера были любителями. Тогда Гвоздик проиграл уже в первом раунде.

Ранее чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявлял, что бой против обладателя титула IBF Артура Бетербиева определит самого влиятельного полутяжеловеса мира.