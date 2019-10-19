Бой Гвоздик - Бетербиев: появилось видео нокаута

Александр Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.
19 октября экс-чемпион WBC в полутяжелом весе, украинец Александр Гвоздик потерпел первое поражение в профессиональной карьере – он проиграл в бою против россиянина Артура Бетербиева, который владеет титулом по версии IBF.
Первые раунды были равными, но потом Бетербиев начал наращивать преимущество. Бой Гвоздик – Бетербиев закончился техническим нокаутом в 10-м раунде. Украинец пропустил 49 силовых ударов в последние шесть минут боя. Харьковчанин трижды попал в нокдаун, после чего рефери остановил встречу. Стоит отметить, что в десятый раунд Гвоздик входил лидером на двух из трех судейских записках.
Бой Гвоздик – Бетербериев: видео ключевых моментов
После завершения поединка боксеры пожали друг другу руки и пожелали успехов в дальнейших боях.
From one warrior to another.— Top Rank Boxing (@trboxing) October 19, 2019
Nothing but respect ?#BeterbievNailpic.twitter.com/uk8GOMz5B1
Также Артур Бетербиев дал первый комментарий после победы над украинцем Александром Гвоздиком. В частности, он поблагодарил всех болельщиков из России и Украины.
"Сегодня ничего страшного не случилось. Александр Гвоздик проиграл, но в следующий раз выиграет. Сегодня должен был кто-то уйти победителем", - заявил Бетербиев в ринге.
Бой Гвоздик – Бетербериев: полное видео
Напомним, что бой Гвоздик – Бетербиев стал уже второй встречей боксеров. Их первая встреча на ринге состоялась 10 лет назад - в 2009 году, когда оба боксера были любителями. Тогда Гвоздик проиграл уже в первом раунде.