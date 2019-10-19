Бой Гвоздик - Бетербиев: появилось видео нокаута

До фатального 10 раунда Александр Гвоздик побеждал на карточках судей / Фото: twitter.com/trboxing

19 октября экс-чемпион WBC в полутяжелом весе, украинец Александр Гвоздик потерпел первое поражение в профессиональной карьере – он проиграл в бою против россиянина Артура Бетербиева, который владеет титулом по версии IBF.

Первые раунды были равными, но потом Бетербиев начал наращивать преимущество. Бой Гвоздик – Бетербиев закончился техническим нокаутом в 10-м раунде. Украинец пропустил 49 силовых ударов в последние шесть минут боя. Харьковчанин трижды попал в нокдаун, после чего рефери остановил встречу. Стоит отметить, что в десятый раунд Гвоздик входил лидером на двух из трех судейских записках.

Бой Гвоздик – Бетербериев: видео ключевых моментов

После завершения поединка боксеры пожали друг другу руки и пожелали успехов в дальнейших боях.

From one warrior to another.



Nothing but respect ?#BeterbievNailpic.twitter.com/uk8GOMz5B1 — Top Rank Boxing (@trboxing) October 19, 2019

Также Артур Бетербиев дал первый комментарий после победы над украинцем Александром Гвоздиком. В частности, он поблагодарил всех болельщиков из России и Украины.

"Сегодня ничего страшного не случилось. Александр Гвоздик проиграл, но в следующий раз выиграет. Сегодня должен был кто-то уйти победителем", - заявил Бетербиев в ринге.

Бой Гвоздик – Бетербериев: полное видео

Напомним, что бой Гвоздик – Бетербиев стал уже второй встречей боксеров. Их первая встреча на ринге состоялась 10 лет назад - в 2009 году, когда оба боксера были любителями. Тогда Гвоздик проиграл уже в первом раунде.