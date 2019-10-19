Гвоздик попал в больницу после боя с Бетербиевым: стали известны подробности

Александр Гвоздик потерпел поражение / фото: Top Rank

После проигрыша боя россиянину Артуру Бетербиеву украинский экс-чемпион мира Александр Гвоздик оказался в больнице.

Такое решение команда украинского боксера приняла в качестве меры предосторожности, рассказал обозреватель ESPN Дэн Рафаэль.

Как известно, поединок в рамках полутяжелого веса прошел минувшей ночью в Филадельфии и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом в десятом раунде. Россиянин сохранил титул IBF и отобрал пояс WBC у Гвоздика. Украиней потерпел первое поражение за семь лет.

Напомним, что бой Гвоздик – Бетербиев стал уже второй встречей боксеров. Их первая встреча на ринге состоялась 10 лет назад - в 2009 году, когда оба боксера были любителями. Тогда Гвоздик проиграл уже в первом раунде.