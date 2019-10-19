Назван возможный новый соперник Гвоздика

Александр Гвоздик может сразиться с Хильберто Рамиресом, сообщил промоутер / УНИАН

Украинский боксер-полутяжеловес Александр Гвоздик очень хорошо сражался против россиянина Артура Бетербиева и у него в будущем будет еще много боев.

Гвоздик может встретиться на ринге с мексиканцем Хильберто Рамиресом, рассказал промоутер украинца Боб Арум, сообщает ESPN.

Промоутер отметил, что наш соотечественник "очень, очень хорошо" сражался с россиянином.

"…У нас будет еще много боев в полутяжелом весе… Гвоздик, возможно, проведет бой с Хильберто Рамиресом", - сказал Арум.

Гвоздик - Бетербиев: видео боя

Напомним, Александр Гвоздик и Артур Бетербиев встретились на ринге в американской Филадельфии 19 октября на арене Liacouras Center. Бой Гвоздик - Бетербиев закончился досрочной победой россиянина. После поражения украинец потерял пояс чемпиона мира по версии WBC и попал в больницу.