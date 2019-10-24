Конор Макгрегор пошутил про Зеленского и рассказал деталь о Путине

Конор Макгрегор / PariMatch

Боец UFC Конор Макгрегор на своей пресс-конференции в Москве прокомментировал победу на президентских выборах Владимира Зеленского.

Макгрегор про Зеленского высказался иронично, отметив, что в мире все перевернулось с ног на голову.

"Он же был юмористом, да? Забавно получилось. У нас так шутят: раньше мы смеялись над юмористами и слушали политиков, а теперь слушаем юмористов и смеемся над политиками", - сказал Макгрегор.

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах также рассказал, что первую бутылку своего фирменного виски он подарил президенту России Владимиру Путину.

"Первая бутылка виски была подарена Путину, моя была всего лишь второй. Уверен, виски понравились Путину. К сожалению, не смог уточнить у него, но думаю, он попробовал", – сказал Конор.

Ранее в Киеве Макгрегор добавил, что ему нравятся украинские боксеры.

"Я увидел Усика, когда он дрался против Беллью. Мне нравится его стиль, он похож на Майка Тайсона. Конечно, он немного другой боец, но находится на том же уровне. Его главный успех еще впереди. Украинский бокс просто феноменальный. Эта страна занимает второе место в мире в этом виде спорта. Я хорошо знаю Василия Ломаченко. Он должен попробовать себя в ММА. Уверен, у него все получится", - сказал Макгрегор.

Напомним, ирландец заявил, что возвращается в октагон и назвал дату своего следующего поединка.