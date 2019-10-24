"Наср*ть, с кем драться": Конор Макгрегор назвал дату возвращения в октагон

Ирландец не озвучил имя будущего соперника.
Ирландец-боец ММА - смешанный стиль, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что проведет бой 18 января.
Спортсмен анонсировал возвращение в октагон во время своей первой пресс-конференции в Москве.
Макгрегор подчеркнул, что ему "наср*ть, с кем драться".
Ирландец проведет бой в американском Лас-Вегасе на арене T-Mobile.
"Спросите у UFC (кто будет противником - Ред.), потому что мне наср*ть, с кем драться", - сказал боец.
Напомним, в начале октября 2018 года Конор Макгрегор в американском Лас-Вегасе на турнире UFC 229 проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. Позже ирландец говорил, что готов драться с россиянином в Москве.