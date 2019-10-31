Тренер Шахтера объяснил поражение от Динамо в Кубке

Луиш Каштру / УНИАН

Наставник донецкого Шахтера Луиш Каштру прямо назвал главной причиной вчерашнего поражения от Динамо 1/8 финала Кубка Украины плохо проведенное начало матча.

По словам португальского специалиста, его подопечным в схватке против киевлян не хватило скорости и мобильности.

"У нас были сложные 15 минут, где мы действительно плохо играли. После пропущенного гола через несколько минут все немного улучшилось. Мы решили поменять тактику, внести изменение, и после него игра стала более удачной. Это именно из-за динамики Тайсона и Исмаили на левом фланге, плюс Марлос отлично отвечал за пространство между линиями обороны и полузащиты "Динамо", – цитирует Каштру пресс-служба Шахтера

Напомним, ранее в матче 1/8 финала Кубка Украины киевское Динамо во втором тайме дополнительного времени победило донецкий Шахтер со счетом 2:1 и выбило горняков из турнира.