Я создал в Динамо структуру, но ее разрушили - Ребров

Сергей Ребров прокомментировал возможное возвращение в Динамо / фото: ФК Динамо

Сергей Ребров в интервью программе Профутбол вспомнил период своей работы в киевском Динамо и заявил, что вертикаль, которую он создал между основной и молодежными командами, была разрушена.

"В те годы, когда мы работали, Динамо становились чемпионами Украины во всех возрастных категориях. Наверное, такого не было никогда. Я рад, что создал такую структуру. К сожалению, ее потом разрушили. Я рад, что работал там честно, и те люди, которые были рядом со мной также старались помочь киевскому Динамо и украинскому футболу.

Посмотрите на топ-клубы. В тех же Барселоне, Аяксе эта вертикаль выработана. Все знают, какую модель игры используют команды и знают, под какой стиль подстраивать юношеские команды всех возрастов. Все понимают, что это важно, но не все понимают, как это сделать", - сказал Ребров.

Также наставник отреагировал на желание болельщиков киевлян касательно его возвращения на НСК Олимпийский.

"Все болельщики имеют разные мнения. Нужно, чтобы люди, которые за что-то отвечают, принимали правильные решения. Нужно об этом говорить с ними, а не со мной", - заявил легенда "бело-синих".

Помимо этого, специалист добавил, что поддерживает контакт с президентом Динамо Игорем Суркисом и пожелал успехов нынешнему наставнику команды Алексею Михайличенко.

"Я общаюсь с Игорем Михайловичем. У нас нормальные отношения. Я желаю Динамо и Михайличенко только удачи. Они качественно делают свою работу", - добавил Ребров.

Комментируя возможное возвращение на НСК Олимпийский, Ребров провел параллель между собой и Зинедином Зиданом.

"У меня не было разговоров с Суркисом о нашей новой совместной работе. Вы хотите, чтобы я вернулся и в команде было так же, как сейчас в Реале? Если есть хорошая работа, где тебе нравится, можно работать везде. И в Саудовской Аравии", - отметил наставник "Фради".