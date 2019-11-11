Футболист ударил тренера противника и спровоцировал массовую драку - видео

Драка между Абрахамом и Штрайхом / bombardir.ru

В рамках 12-го тура Бундеслиги (чемпионат Германии по футболу) произошла массовая драка между игроками клубов Фрайбург и Айнтрахт.

Защитник гостей Давид Абрахам, аргентинский легионер, пришел в сильнейшую досаду из-за неудачно складывающееся для его команды матча. И затем внезапно одним ударом сбил главного тренера Фрайбурга Кристиана Штрайха с ног.

За своего наставника немедленно вступились запасные игроки хозяев, что и привело к массовой драке. После того как, ее разняли, Абрахама судья удалил с поля. Затем, после просмотра видеозаписи эпизода красную карточку получил Винченцо Грифо из "Фрайбурга", хватавший аргентинца за горло.

Напомним, ранее матч чемпионата Украины по футболу среди женщин закончился массовым побоищем.