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Украина - Эстония: где смотреть и прогнозы на товарищеский матч

14 ноября 2019, 12:09

Сборная Украины пропускает предпоследний тур отборочного цикла Евро-2020. Паузу подопечные Андрея Шевченко заполнят товарищеской игрой против Эстонии.

Сборная Украины
Украина - Эстония: анонс товарищеского матча / Reuters

Матч Украина - Эстония станет возможностью для Андрея Шевченко проверить ближайших резервистов. "Сине-желтые" в прошлом месяце осчастливили всю страну победой над Португалией и досрочным выходом на Евро-2020, потому есть возможность для экспериментов. Эстонцы провалили отборочный цикл, и им есть, что доказывать.

Стоит отметить, что поединок с участием сборной Украины впервые примет Запорожье. Матч Украина - Эстония состоится сегодня, 14 ноября, в 19:00.

Украина - Эстония: история противостояний

История противостояний Украина - Эстония очень небольшая и все время заканчивалась победой "сине-желтых". Впервые команды встретились в отборочном цикле Евро-1996, и тогда сборная Украины выиграла со счетом 3:0 дома и 1:0 на выезде. В обоих встречах отличился Тимерлан Гусейнов.

Следующий поединок между этими командами пришлось ждать долгих 16 лет. Подопечные Олега Блохина готовились к домашнему Евро-2012 и смогли выиграть на выезде со счетом 2:0 благодаря голам Олега Гусева и Александра Алиева. Одного матча с прибалтами "сине-желтым" оказалось мало и перед самим чемпионатом Европы они решили провести еще один спарринг. В этот раз украинцы изрядно поиздевались над соперником, разгромив его со счетом 4:0.

Украина - Эстония: где смотреть

Матч состоится сегодня, 14 ноября, в 19:00. Трансляция матча Украина - Эстония будет на телеканале Футбол 1.

Кроме того, на поединок Украина - Эстония будет доступна онлайн-трансляция на стримминговом сервисе OLL TV. Игру можно будет посмотреть по дневной подписке.

Украина - Эстония: прогнозы букмекеров

В поединке Украина - Эстония букмекеры отдают колосальное преимущество команде Андрея Шевченко. Коеффициенты на "сине-желтых" варьируют от 1.14 до 1.22. Вероятность успеха гостей - 11-17.50.

1xbet: победа Украины - 1.22, ничья - 6.60, победа Эстонии - 13.50

bet365: победа Украины - 1.14, ничья - 7.50, победа Эстонии - 12.00

bwin: победа Украины - 1.17, ничья - 7.00, победа Эстонии - 11.00

PariMatch: победа Украины - 1.19, ничья - 7.30, победа Эстонии - 17.50

WilliamHill: победа Украины - 1.18, ничья - 6.50, победа Эстонии - 17.00

Украина - Эстония: состав

В матче Украина - Эстония и Сербия - Украина Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на натурализованных бразильцев Марлоса и Жуниора Мораеса. У обоих травмы. Также наставник "сине-желтых" вызвал хавбека Зари Дмитрия Иванисеню, для которого это первое в карьере попадание в национальную команду.

Заявка сборной Украины на товарищеский матч с Эстонией:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Вальядолид), Юрий Панькив (Александрия).

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все - Динамо), Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все - Шахтер), Игорь Пластун (Гент), Эдуард Соболь (Брюгге).

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко (все - Шахтер), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все - Динамо), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Аталанта), Евгений Шахов (Лечче), Марьян Швед (Селтик), Дмитрий Иванисеня (Заря), Роман Безус (Гент)

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Артем Беседин (Динамо).

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