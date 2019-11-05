Шевченко довызвал в сборную Украины дебютанта из Зари

Иванисеня впервые вызван в сборную Украины / ФК Заря

Полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня впервые вызван в ряды национальной сборной Украины. Как сообщает официальный сайт УАФ, главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко добавил футболиста в заявку на матчи против Эстонии и Сербии.

Иванисеня перебрался в луганскую Зарю этим летом, сыграв в текущем сезоне 12 матчей и забив 1 гол. Ранее выступал в составе Динамо Тбилиси.

Напомним, матч Украина - Эстония состоится 14 ноября в Запорожье, Сербия - Украина состоится 17 ноября в Белграде. Ранее подопечные Андрея Шевченко обыграли Португалию со счетом 2:1 и досрочно оформили выход в финальную часть Евро-2020.