Звезда Челси в обнимку с женой экс-президента Франции снялся для элитного бренда одежды

Бренд одежды Burberry провел фотосессию с участием полузащитника Челси Рубена Лофтус-Чика и жены бывшего президента Франции Николя Саркози Карлы Бруни.
Хавбек Челси Рубен Лофтус-Чик вместе с Карлой Бруни, женой 23-го президента Франции Николя Саркози, принял участие в фотосессии для элитного бренда одежды Burberry.
Сам футболист в интервью журналу GQ признался, что до предложения Burberry не задумывался о сотрудничестве с брендом одежды.
"Я никогда не думал о работе с модным брендом до того, как ко мне не обратился Burberry. Я работал с Adidas только с тех пор, как стал профессиональным футболистом. Так что возможность узнать мир моды с Burberry была захватывающей.
Когда появилась возможность, я не мог отказаться от этого опыта. Будучи травмированным, это был хороший способ использовать часть моего свободного времени", - сказал Лофтус-Чик.
Сам футболист сейчас восстанавливается после травмы, полученной еще в прошлом сезоне. Весной ему сделали операцию.
Напомним, сегодня, 14 ноября, состоится товарищеский матч Украина - Эстония в Запорожье на Славутич-Арене.