Экс-игрок МЮ рассказал, кто неоднократно доводил Роналду до слез

Саа рассказал, что ван Нистелрой неоднократно доводил Роналду до слез / FourFourTwo

Луи Саа в интервью изданию FourFourTwo рассказал, что легендарный нападающий Руд ван Нистелрой неоднократно доводил до слез Криштиану Роналду, когда они выступали вместе в Манчестер Юнайтед.

"У Ван Нистелроя было такое эго: он хотел, чтобы все пасовали ему. Это усложняло жизнь тренеру в вопросе развития Роналду и Руни.

Доводил ли Руд Роналду до слез? Да, были подобные истории. Как-то они стали выяснять отношения в то время, когда отец Криштиану скончался, так что это был неподходящий момент. Подобные вещи случаются у футболистов с сильным характером, но, уверен, что Руд сожалеет о некоторых своих словах", - сказал Саа.

Также француз выразил комплименты португальской суперзвезде.

"Криштиану был просто зверь! Не знаю, можно ли сказать, что он был человеком! Вы могли видеть, когда ему было 18 или 19 лет, этот парень не был обычным. Футболисты с подобными способностями признают, что важнее всего работать усерднее, чем кто-либо, а не просто иметь талант", - добавил бывший форвард манкунианцев.

Напомним, Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче предпоследнего тура отбора Евро-2020 Португалия - Литва, а его команда уничтожила соперника со счетом 6:0.