Защитник Шахтера дебютировал в олимпийской сборной Бразилии

Додо дебютировал в составе олимпийской сборной Бразилии / фото: shakhtar.com

Додо провел свой первый матч в составе олимпийской сборной Бразилии. "Селесао" участвуют в Международном футбольном фестивале на Канарских островах.

Защитник Шахтера вышел на поле во втором тайме матча против сборной США U-23, который завершился минимальной победой латиноамериканцев. Решающий гол забил Матеус Кунья.

Олимпийские игры-2020 пройдут в августе в Токио.

Сезон 2018/19 Додо провел на правах аренды в Витории Гимараеш, которую на тот момент возглавлял нынешний наставник "горняков" Луиш Каштру.

Напомним, сборная Украины одержала минимальную победу в товарищеском матче против Эстонии. На последних секундах отличился Роман Безус ударом со штрафного.