"Путин х*йло": украинские фанаты передали привет России

Во время товарищеского матча Украина - Эстония украинские болельщики вновь спели легендарный заряд 2014 года.
Украинские болельщики в Запорожье передали привет России во время матча Украина - Эстония. В один момент на стадионе Славутич-Арена прозвучал заряд "Путин х**ло".
Впервые песня была исполнена фанатами Металлиста и Шахтера в Харькове после аннексии Крыма Россией. С тех пор хит разлетелся по всей стране.
Напомним, сборная Украины минимально одолела Эстонию благодаря голу Романа Безуса на последних секундах встречи.
17 ноября состоится матч заключительного тура отборочного цикла Евро-2020 Сербия - Украина. Начало в 16:00. Подопечные Андрея Шевченко уже прибыли в Белград.