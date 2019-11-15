"Путин х*йло": украинские фанаты передали привет России

Фанаты сборной Украины в Запорожье исполнили легендарную песню "Путин х**ло" / 061.ua

Украинские болельщики в Запорожье передали привет России во время матча Украина - Эстония. В один момент на стадионе Славутич-Арена прозвучал заряд "Путин х**ло".

Впервые песня была исполнена фанатами Металлиста и Шахтера в Харькове после аннексии Крыма Россией. С тех пор хит разлетелся по всей стране.

Напомним, сборная Украины минимально одолела Эстонию благодаря голу Романа Безуса на последних секундах встречи.

17 ноября состоится матч заключительного тура отборочного цикла Евро-2020 Сербия - Украина. Начало в 16:00. Подопечные Андрея Шевченко уже прибыли в Белград.