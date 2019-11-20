"Вы были для меня тренером и другом": игроки Тоттенхэма трогательно попрощались с Почеттино

Игроки Тоттенхэма трогательно попрощались с Почеттино / Reuters

Футболисты Тоттенхэма трогательно попрощались с Маурисио Почеттино, который покинул "шпор" после 5,5 лет работы.

В частности, нападающий команды Харри Кейн заявил, что аргентинец был для него тренером и другом.

"Тренер. Я всегда буду благодарен вам за помощь в достижении моей мечты. За последние 5 с половиной лет у нас вместе были удивительные моменты, которые я никогда не забуду.

Вы были моим тренером, но также и моим другом, и я благодарю вас за эти отношения. Удачи в следующей главе!", - написал Кейн в своем Твиттере.

Деле Алли также в своем Твиттере поблагодарил Почеттино за то, что тот помог ему выйти на высокий уровень.

"Я никогда не смогу до конца отблагодарить этого человека в достаточной степени. Он многому меня научил, и я благодарен за все, что он сделал для меня. Удачи, надеюсь, что мы встретимся снова, друг мой", - написал Алли.

Напомним, новым главным тренером Тоттенхэма стал Жозе Моуриньо, который ранее возглавлял в Англии Челси и Манчестер Юнайтед.