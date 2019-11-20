"Арбитр выгонял меня со ступенек стадиона": Степаненко вспомнил свое удаление в матче с Португалией

Тарас Степаненко вспомнил, как его удалили в матче с Португалией / Официальный сайт ФК "Шахтер"

Тарас Степаненко на заседании Эксперт-клуба УАФ рассказал, что арбитр поединка отбора Евро-2020 Украина - Португалия выгонял его даже с лестницы стадиона.

"Это удаление в Киеве... Я потом на тренировках Шахтера с Сергеем Кривцовым отрабатывал такие подкаты, и мы пришли к выводу, что невозможно в такой ситуации убрать руки. Мне было тяжело смотреть концовку игры. Четвертый арбитр выгонял меня со ступенек стадиона, поэтому последние минуты матча я смотрел в раздевалке. Даже порадоваться полностью не смог, потому что очень переволновался. Но отдохнул уже, когда команда без меня поехала в Сербию", - цитирует Степаненко пресс-служба УАФ.

Напомним, в последнем туре отбора Евро-2020 сборная Украины героически спаслась против Сербии.