Моуриньо прокомментировал свое назначение в Тоттенхэм

Новый главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо поделился впечатлениями от назначения на должность.
Жозе Моуриньо дал первый комментарий после назначения на должность главного тренера Тоттенхэма. Португалец сменил на посту Маурисио Почеттино, который возглавлял "шпор" с 2014 по 2019 годы и был уволен из-за неудачных результатов в сезоне 2019/20.
"Рад возглавить клуб с богатыми традициями и страстными болельщиками. Мастерство команды и уровень академии меня вдохновляют. Возможность поработать с такими игроками - вот что меня привлекло", - цитирует Моуриньо официальный сайт Тоттенхэма.
Напомним, ранее португалец возглавлял такие клубы, как Бенфика, Лейрия, Порту, Челси, Интер, Реал и Манчестер Юнайтед. Моуриньо подписал контракт с Тоттенхэмом до 2023 года.
Тоттенхэм сейчас находится на 14 месте в турнирной таблице АПЛ. В прошлом сезоне команда добралась до финала Лиги чемпионов, где уступила Ливерпулю.