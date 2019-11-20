Моуриньо прокомментировал свое назначение в Тоттенхэм / ФК Тоттенхэм

Жозе Моуриньо дал первый комментарий после назначения на должность главного тренера Тоттенхэма. Португалец сменил на посту Маурисио Почеттино, который возглавлял "шпор" с 2014 по 2019 годы и был уволен из-за неудачных результатов в сезоне 2019/20.

"Рад возглавить клуб с богатыми традициями и страстными болельщиками. Мастерство команды и уровень академии меня вдохновляют. Возможность поработать с такими игроками - вот что меня привлекло", - цитирует Моуриньо официальный сайт Тоттенхэма.

Напомним, ранее португалец возглавлял такие клубы, как Бенфика, Лейрия, Порту, Челси, Интер, Реал и Манчестер Юнайтед. Моуриньо подписал контракт с Тоттенхэмом до 2023 года.

Тоттенхэм сейчас находится на 14 месте в турнирной таблице АПЛ. В прошлом сезоне команда добралась до финала Лиги чемпионов, где уступила Ливерпулю.