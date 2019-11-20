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Команда Зинченко готова сделать своего лидера самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

20 ноября 2019, 14:29

Манчестер Сити предложит новый контракт Рахиму Стерлингу, который может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ / Sky Sports

Манчестер Сити, за который выступает украинец Александр Зинченко, готов сделать Рахима Стерлинга самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, сообщает Daily Mail.

"Горожане" предложат англичанину новый контракт. Точная сумма, которую Стерлинг будет получать в неделю, не указывается. Сейчас Стерлинг зарабатывает в Манчестер Сити 350 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, Тоттенхэм уволил главного тренера Маурисио Почеттино после 5,5 лет сотрудничества и выхода в финал Лиги чемпионов и назначил на пост португальского специалиста Жозе Моуриньо. Контракт с "Особенным" подписан до 2023 года.

Манчестер Сити Александр Зинченко Рахим Стерлинг
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