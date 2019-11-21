Реал хочет сменить Зидана на уволенного тренера Тоттенхэма

Почеттино может возглавить Реал / Reuters

Мадридский Реал может уволить Зинедина Зидана и пригласить на его место Маурисио Почеттино, сообщает Sky Sports.

"Бланкос" планируют совершить перестановку летом 2020 года. Ранее специалиста сватали в мюнхенскую Баварию, которой сейчас руководит экс-ассистент Нико Ковача Ханс-Дитер Флик.

Напомним, Тоттенхэм уволил Почеттино и назначил на пост главного тренера Жозе Моуриньо. Для португальца это уже третий английский клуб в карьере.