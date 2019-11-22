Суркис мог бросить Динамо при президентстве Порошенко

Суркис мог бросить Динамо / dynamo.kiev.ua

Игорь Суркис в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что киевское Динамо могло остаться без финансовой поддержки, когда президентом Украины был Петр Порошенко.

"У меня было много оснований и предпосылок для того, чтобы во времена пятого президента Украины все бросить и оставить клуб без поддержки. Но мы с партнерами продолжаем финансировать Динамо, продолжаем вкладывать деньги в развитие клуба, реализацию социальных и благотворительных проектов", - заявил Суркис.

Также функционер добавил, что задача его команды - прогресс не только в спортивном аспекте.

"Наша задача - это прогресс Динамо, это шаги вперед по всем направлениям. Мы взяли на себя большую ответственность, причем не только в спортивном секторе", - сказал президент клуба.

Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 годы, после чего на пост пришел Владимир Зеленский.

Напомним, киевское Динамо получило жесткое наказание от УАФ за проявления расизма со стороны болельщиков во время матча 14 тура УПЛ против Шахтера, однако клуб хочет обжаловать его.