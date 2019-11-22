Моуриньо сообщил, где хочет завершить тренерскую карьеру

Жозе Моуриньо назвал клуб, где хочет завершить тренерскую карьеру / Reuters

Жозе Моуриньо рассказал, где хочет завершить карьеру. Португалец заявил, что Тоттенхэм станет для него последним английским клубом в карьере.

"Тоттенхэм - последний клуб в Англии. Хотелось бы, чтобы так и было. Я хочу остаться здесь на много лет, но понимаю современные реалии. Если бы я смог остаться в клубе на 5 с половиной лет, как Почеттино, это было бы замечательно", - цитирует Моуриньо The Telegraph.

Он сообщил, что хотел бы завершить свою тренерскую карьеру в родной Витории Сетубал.

Мне будет 61, останется работать еще 10 лет. Витория Сетубал из Португалии может стать моим последним клубом", - добавил наставник.

Моуриньо возглавил Тоттенхэм на этой неделе после увольнения Маурисио Почеттино. Аргентинец работал в Лондоне в течение 5,5 лет, выведя команду в финал Лиги чемпионов-2018/19.