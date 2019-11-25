Усик слаб для супертяжелого веса - тренер Ортиса

Александр Усик не подходит для супертяжелого веса / УНИАН

Герман Кайседо, который является тренером кубинца Луиса Ортиса, заявил, что Александр Усик не подходит для супертяжелого веса. По словам специалиста, Ортис не будет драться с украинцем, пока тот себя не проявит в этой категории.

"Усик должен сначала немного проявить себя в супертяжелом дивизионе. Ортис не будет драться с Усиком, потому что Хирн не собирается смотреть, как украинца нокаутируют", - сказал Кайседо YouTube-каналу FightHype.com.

По его словам, Усик плохо выглядел в бою с Уизерспуном, и он слишком мал и слаб для супертяжелого веса.

"Усик не очень хорошо выглядел в бою с Уизерспуном, и, похоже, он слишком слаб и мал для супертяжеловеса", - добавил тренер.

Напомним, бой Уайлдер - Ортис завершился победой американца нокаутом. Также компания Top Rank заявила, что Усик должен отказаться от пояса IBF, если хочет сразиться с победителем пары Руис - Джошуа.