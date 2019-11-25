Усик слаб для супертяжелого веса - тренер Ортиса

Тренер Луиса Ортиса Герман Кайседо не считает Александра Усика подходящим бойцом для супертяжей.
Герман Кайседо, который является тренером кубинца Луиса Ортиса, заявил, что Александр Усик не подходит для супертяжелого веса. По словам специалиста, Ортис не будет драться с украинцем, пока тот себя не проявит в этой категории.
"Усик должен сначала немного проявить себя в супертяжелом дивизионе. Ортис не будет драться с Усиком, потому что Хирн не собирается смотреть, как украинца нокаутируют", - сказал Кайседо YouTube-каналу FightHype.com.
По его словам, Усик плохо выглядел в бою с Уизерспуном, и он слишком мал и слаб для супертяжелого веса.
"Усик не очень хорошо выглядел в бою с Уизерспуном, и, похоже, он слишком слаб и мал для супертяжеловеса", - добавил тренер.
Напомним, бой Уайлдер - Ортис завершился победой американца нокаутом. Также компания Top Rank заявила, что Усик должен отказаться от пояса IBF, если хочет сразиться с победителем пары Руис - Джошуа.