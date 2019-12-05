Артем Милевский получил предложение открыть именной ресторан в Бресте / ФК Динамо-Брест

Артем Милевский получил предложение от мэра Бреста Александра Рогачука открыть именной ресторан.

Сегодня, 5 декабря, состоялась церемония вручения памятных медалия в честь тысячилетия города. Во время него чиновник заявил, что у него есть планы касательно украинца и речь идет именно об открытии ресторана.

"У нас еще есть дальнейшие планы по инвестированию славного имени этого уважаемого человека в наш город Брест", - цитирует Рогачука sport.tut.by.

Напомним, Динамо Брест в этом сезоне прервал 13-летнюю гегемонию БАТЭ и стал чемпионом Беларуси впервые в своей истории. Сам Милевский не сдержал слез во время празднования.

У нападающего и его агента Александра Панкова уже есть свой бир шоп "Миля" в Киеве, находящийся по адресу проспект Петра Григоренко, 15, недалеко от станции метро Позняки.

Милевский выступал за киевское Динамо с 2005 по 2013 года, проведя перед этим 3 года в Динамо-2. Вместе с "бело-синими" форвард дважды выиграл чемпионат Украины и один раз Кубок. В сезоне 2008/09 дошел до полуфинала Кубка УЕФА, где уступил будущему триумфатору турнира Шахтеру.