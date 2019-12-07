  1. Главная
  3. Спорт

Реал и Тоттенхэм поборятся за соперника сборной Украины

7 декабря 2019, 22:30

Полузащитник Аякса Донни ван де Беек может продолжить карьеру в Реале и Тоттенхэме.

Донни ван де Беек
Донни ван де Беек / Transfermarkt

Звезда Аякса Донни ван де Беек имеет 2 варианта для продолжения карьеры.

Как сообщает голландское издание De Telegraaf, лондонский Тоттенхэм сделал предложение амстердамцам касательно полузащитника. Также его намерен приобрести мадридский Реал. "Королевский клуб" готов заплатить Аяксу 55 миллионов евро.

Ван де Беек стал частью сенсационной команды Эрика тен Хага в сезоне 2018/19, которая добралась до полуфинала Лиги чемпионов и там лишь на последних секундах уступила Тоттенхэму со счетом 2:3. 

В сезоне 2019/20 хавбек сыграл уже 20 матчей за Аякс, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Вчера, 6 декабря, "годензонен" впервые за 2 года уступили в домашнем матче чемпионата Нидерландов. Обидчиком стал Виллем II. После поединка фанаты команды из Тилбурга встречали любимцев так, словно выиграли чемпионат.

Напомним, Ван де Беек выступает за сборную Нидерландов, которая является соперником Украины на Евро-2020.

Аякс Реал Мадрид Тоттенхэм трансферы Донни ван де Беек
Сейчас вы просматриваете новость «Реал и Тоттенхэм поборятся за соперника сборной Украины». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:30
Реал и Тоттенхэм поборятся за соперника сборной Украины
22:26
Зеленский объявил 9 декабря траур из-за событий в Одессе
22:21
Руис - Джошуа: онлайн-трансляция реванша
22:20
Х-Фактор 10 сезон 13 выпуск: кто ушел 07-12-2019 Видео
22:00
Полные разгромы: УПЛ - видеообзоры матчей субботы Видео
21:59
Обнародованы подробности переговоров Путина и Лукашенко по интеграции стран
21:52
Разумков объяснил, почему отсидевший за изнасилование нардеп Иванисов остался в Раде
21:45
Комаровский объяснил, когда нельзя гулять Фото
21:27
Савченко требует выгнать Сороса из Украины
21:23
Манчестер Юнайтед победил в дерби Манчестер Сити
21:11
Гороскоп на завтра: кому ждать возвращения старой любви
21:00
"Самый важный матч в году" - легенда Шахтера в ожидании игры с Аталантой
20:50
Пожар в одесском колледже: стало известно о еще одной жертве
20:41
Собиралась танцевать: на Х-факторе Элина Иващенко повредила ногу перед эфиром Видео
20:33
"Прошло пять лет": у Зеленского заговорили об изменении Минских соглашений
20:13
"Не просим ничего": Лукашенко на встрече с Путиным озвучил условия объединения
20:08
Почему не стоит ждать прорыва от "нормандских переговоров" мнение
20:05
Все смеялись над моим Audi, тогда Руни отдал мне свой Lamborghini - экс-форвард МЮ
19:40
Капитан Милана устроил ужасное ДТП
19:32
На Левобережной в Киеве авто рухнуло с моста на дорогу: жуткие фото Фото Видео
19:22
В Одессе спасатели нашли еще два тела в руинах сгоревшего колледжа Видео
19:17
Лацио - Ювентус: где смотреть и прогноз на матч Серии А
19:06
Евродепутаты засыпали Apple письмами из-за признания Крыма частью РФ
19:00
Повернуть ракеты против Москвы: дипломат объяснил отказ Украины от ядерного оружия
18:55
Бывшая первая ракетка мира объявила о завершении карьеры
18:49
Программа минимум, или Что подпишут лидеры нормандской четверки мнение
18:45
Х-Фактор 10 сезон 13 выпуск смотреть онлайн 07-12-2019 прямой эфир Видео
18:38
В СНБО рассказали, как хакеры атаковали сайт Зеленского
18:33
"За поребриком горят перд*ки": сопровождающие полет ракеты Нептун истребители впечатлили зрителей Видео
18:05
Возвращение аннексированного Крыма: в СНБО дали разъяснение
18:00
Маникюр на зиму 2020: пенный маникюр – самый трендовый новогодний маникюр 2020 - 33 фото Фото
17:57
"Аморально выступать, когда хоронят": певец Ярмак отменил концерт в Одессе Видео
17:54
Малиновский забил шедевральный гол за Аталанту Видео
17:40
"Нулевой вариант": в Нафтогазе Медведева ткнули носом в решение арбитража
17:24
Bloomberg: США приняли меры по реализации санкций против Северного потока-2
16:11
Смертельный пожар в Одессе: в полиции рассказали о первых подозреваемых Видео
15:57
На закрытом заседании СНБО утвердили сценарий реинтеграции Донбасса
15:42
Новий рік 2020: чому категорично не місце на святковому столі
15:30
Самая модная короткая женская стрижка 2020 - пикси: свежий взгляд на прическу, 34 фото Фото Видео
14:59
Российский доцент-расчленитель решил написать книгу об убийстве
14:49
Зеленский собрал заседание СНБО накануне встречи в "нормандском формате"
14:28
"Мокрой тряпкой по тупой морде": Порошенко ткнули в катастрофический пункт Минских соглашений
14:10
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 15 выпуск 3 сезон - 06-12-2019 Видео
13:58
Жуткий пожар в Одессе: опознаны две найденные под завалами жертвы
13:49
"Какого черта вы даже не пытались": Зеленский назвал союзников на нормандской встрече Видео
13:32
Побои и аресты: в Минске бунтуют против "усатого козла" и интеграции с РФ Фото Видео
13:00
"Выломали двери, послали": в Крыму обокрали собор ПЦУ
12:30
Джошуа - Руис: где смотреть, когда начало и прогнозы букмекеров
12:27
Гибель полковника СБУ на Донбассе: нардеп рассказал о передаче тела
11:45
Долгожданная амнистия и особый статус Донбасса: Зеленский рассказал, когда это может произойти Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять