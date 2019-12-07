Реал и Тоттенхэм поборятся за соперника сборной Украины

Донни ван де Беек / Transfermarkt

Звезда Аякса Донни ван де Беек имеет 2 варианта для продолжения карьеры.

Как сообщает голландское издание De Telegraaf, лондонский Тоттенхэм сделал предложение амстердамцам касательно полузащитника. Также его намерен приобрести мадридский Реал. "Королевский клуб" готов заплатить Аяксу 55 миллионов евро.

Ван де Беек стал частью сенсационной команды Эрика тен Хага в сезоне 2018/19, которая добралась до полуфинала Лиги чемпионов и там лишь на последних секундах уступила Тоттенхэму со счетом 2:3.

В сезоне 2019/20 хавбек сыграл уже 20 матчей за Аякс, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Вчера, 6 декабря, "годензонен" впервые за 2 года уступили в домашнем матче чемпионата Нидерландов. Обидчиком стал Виллем II. После поединка фанаты команды из Тилбурга встречали любимцев так, словно выиграли чемпионат.

Напомним, Ван де Беек выступает за сборную Нидерландов, которая является соперником Украины на Евро-2020.