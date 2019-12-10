Сборная Украины сыграет против чемпиона мира

Сборная Украины сыграет с Францией / Reuters

Сборная Украины точно сыграет с Францией в марте.

Федерация футбола Франции на своем официальном сайте сообщила, что главные тренеры команд Дидье Дешам и Андрей Шевченко договорились о спарринге 27 марта.

Кроме того, "сине-желтые" в ту же международную паузу в Хожуве сыграют против сборной Польши, которая также квалифицировалась на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что 2 июня Украина может встретиться в Дублине с Ирландией.

14 июня подопечные Андрея Шевченко сыграют матч 1 тура группового этапа Евро-2020 против сборной Нидерландов. Поединок пройдет в Амстердаме. Другие поединки группы украинцы проведут уже в Бухаресте. Другими соперниками стали Австрия, а также Румыния или победитель пути D плей-офф Лигм наций (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).

Сборная Франции сыграет в группе смерти с Германией, Португалией, а также победителем пути А Лиги наций (Болгария, Венгрия, Исландия, Румыния).

Напомним, сборная России сможет выступить на Евро-2020 под своим флагом несмотря на санкции со стороны WADA.