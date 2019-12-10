Маркевич: У меня были предложения из Франции, Германии и Турции после финала Лиги Европы

Мирон Маркевич мог оказаться за рубежом / пресс-служба ФК Днепр

Мирон Маркевич рассказал, что его звали зарубежные клубы после того, как Днепр уступил Севилье в финале Лиги Европы-2014/15 со счетом 2:3.

"У меня были приглашения от иностранных клубов, особенно, после финала ЛЕ. Было два серьезных приглашения. Надо было решать моментально, сразу после финала. Меня не отпустили. У меня еще был контракт на 2 года, сказали, что надо отрабатывать", - сказал Маркевич Stargorod Sport.

Специалист заявил, что его звали клубы из Германии, Франции и Турции.

"Приглашали из Франции, Германии. Позже из Турции. Представители одного из топ-клубов приезжали во Львов", - добавил Маркевич.

Он успел пообщаться с турками о том, почему они не вкладывают средства в развитие собственной молодежи.

Читайте такжеЭкс-наставник Металлиста и Днепра заявил о желании возобновить тренерскую карьеру

"Я у них спросил, почему они бурет списанных игроков, почему не направляют деньги на перспективную молодежь. С пенсионерами, которые все видели в футболе, сложно работать. Но в Турции так заведено, игроки зарабатывают деньги, а толку от них нет", - заявил экс-наставник Днепра.

Мирон Миркевич возглавлял Днепр с 2014 по 2016 годы, дважды заняв третье место в турнирной таблице УПЛ.