  1. Главная
  3. Спорт

Динамо - Лугано: где смотреть и прогнозы на матч Лиги Европы

11 декабря 2019, 17:32

Киевское Динамо сыграет решающий матч группового этапа Лиги Европы против Лугано. Не выигрыш означает вылет из турнира.

Динамо
Динамо - Лугано: где смотреть и прогнозы на матч Лиги Европы / ФК Динамо

Матч 6 тура группового этапа Лиги Европы Динамо - Лугано станет судьбоносным для "бело-синих". Подопечных Алексея Михайличенко устраивает победа, особенно с разницей в 2 и больше мячей, чтобы вырвать путевку в 1/16 финала турнира. Если же киевляне не выигрывают, они покидают турнир.  

В первом матче в Швейцарии команды не выявили победителя, сыграв в нулевую ничью. Лугано к 6 туру уже потерял все шансы на плей-офф.

Динамо - Лугано: где смотреть, дата матча

Матч Динамо - Лугано состоится 12 декабря в 19:55 по киевскому времени. Поединок покажет в прямой трансляции канал Футбол 1. Также его можно посмотреть онлайн-трансляцию на стримминговом сервисе OLL TV.

В России игру покажет телеканал Матч Футбол 2.

В записи матч Динамо - Лугано можно посмотреть на канале Футбол 2 13 декабря в 08:55 и на Футбол 1 в 16:55. Также запись поединка покажет Матч Футбол 1 в 07:05 по киевскому времени.

Динамо - Лугано: прогнозы

В матче Динамо - Лугано букмекеры считают киевлян абсолютным фаворитом встречи. Коэффициенты на победу "бело-синих" стоят от 1.21 до 1.23, на победу швейцарцев - от 14.5 до 17.00.

1xbet: победа Динамо - 1.23, ничья - 6.60, победа Лугано - 17.00

bet365: победа Динамо - 1.22, ничья - 6.00, победа Лугано - 15.00

PariMatch: победа Динамо - 1.22, ничья - 6.40, победа Лугано - 16.50

Фаворит Спорт: победа Динамо - 1.21, ничья - 6.30, победа Лугано - 14.50

Динамо - Лугано: составы, новости перед матчем

Киевское Динамо не сможет рассчитывать сразу на пятерых игроков. Беньямин Вербич и Артем Шабанов не сыграют из-за перебора желтых карточек, Сергей Сидорчук был удален в матче с Мальме (3:4), а Бурда и Кадири восстанавливаются после травм. Недавно мышечное повреждение было у Виталия Миколенко. У Лугано ситуация не намного проще: точно не сыграют Карлиньос, Саббатини и Сольдини. У всех травмы. Под вопросом Герндт и Мачек.

Предположительные составы:

Динамо: Бущан, Караваев, Кадар, Попов, Кенджера, Буяльский, Шепелев, Де Пена, Шапаренко, Цыганков, Беседин

Лугано: Бауманн, Обексер, Дапрелла, Кечкеш, Элож, Човило, Лаванши, Кустодио да Коста, Вечеи, Араторе, Холендер

Сейчас вы просматриваете новость «Динамо - Лугано: где смотреть и прогнозы на матч Лиги Европы». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:51
"Путин Хубло": в России из сериала Слуга народа не вырезали острую шутку
17:46
"Методы КГБ": в Польше набросились на Россию из-за Украины
17:45
Синоптик сказал, какая температура будет на Новый год 2020 в Украине
17:34
Повторил пропаганду Кремля: Юрий Бардаш попал в список Миротворца
17:32
Динамо - Лугано: где смотреть и прогнозы на матч Лиги Европы
17:29
Перевоплотились: в Киеве парни разрисовали авто под полицейское и тормозили нарушителей Видео
17:28
Дело Грымчака разваливается: помощника экс-чиновника отпустили на свободу
17:24
СМИ выяснили, где, когда и возле кого похоронят Лужкова
17:16
РФ обстреляла аннексированный Крым ракетами. Видео Видео
17:06
Милевский прокомментировал возможное возвращение в Динамо Киев
17:02
Субсидия без нарушений: на что обратить внимание актуально
16:56
"Зрады нет": Зеркаль прошлась по результатам саммита в нормандском формате
16:53
Избитый из-за земли "слуга народа" угодил в больницу, а полиция открыла дело
16:53
"Возненавидят и ФОПы, и не ФОПы": Милованова заклевали за жажду высокой зарплаты
16:52
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: явный обожатель, новая муза и губительная страсть
16:48
Заместитель главы НБУ причастна к выводу денег из "проблемных" банков - СМИ
16:40
Украинский полузащитник заинтересовал ряд итальянских клубов
16:37
Джуманджи Новый уровень: вместе весело шагать по просторам Видео
16:14
Наполи уволил Анчелотти - итальянца уже хотят видеть в Англии
16:14
Работники службы безопасности Нацбанка разбили голову митингующему - эксклюзивное видео Видео
16:10
"Все забудут": Зеркаль объяснила, о чем надо говорить с Россией Видео
16:00
Очередной удар санкциями по России: Зеленского выслушал президент ЕС
15:29
Кулек на голове и выгребная яма: обвиняемого в убийстве Дарьи Лукьяненко оставили под стражей Видео
15:25
СМИ узнали, почему Макрон прервал встречу Зеленского и Путина
15:09
"Националисты, радикалы и неонацисты": Лавров отреагировал на встречу Зеленского и Путина
15:07
Большой успех: Грета Тунберг стала человеком по года версии Time
15:05
Опасный эксперимент: глава Совета НБУ назвал укрепление гривни необоснованным
15:00
Сериал Папик: 13 и 14 серия смотреть онлайн 11-12-2019 Видео
14:58
Послевкусие нормандского саммита: Сурков окрестил Авакова фантазером
14:38
Анастасия Заворотнюк останется калекой на всю жизнь
14:38
У Рожковой нашли незаконный дом и коллекцию дорогих часов
14:33
Меркель "без особой радости" назвала Путина победителем нормандского саммита - СМИ
14:25
В партии Зеленского рассказали, когда Рада займется законом о статусе Донбасса
14:20
Как Лукашенко оставил Путина с носом мнение
14:05
"Хороша, чертовка!": Каменских разделась и порадовала утренним селфи
14:04
"Барыги деньги теряют, лакеев запустили": в Слуге народа призвали расследовать драку в Раде
14:00
Все сделано: Зеленский подписал закон о госбюджете-2020
13:56
"Вся палитра": в Кремле ответили на чистосердечное признание Эрнста в фейках об Украине
13:25
Обмена пленными не будет: Пушилин топнул ножкой
13:21
Молодой Папа 2 сезон: Второй трейлер раскрывает главную интригу Видео
13:13
"На х*й иди, чепушилло дырявое": Соловьев ответил Зеленскому и нарвался на критику в Сети
13:02
Дело о госизмене: в ГБР подтвердили проведение расследования против Порошенко
13:02
Зеленский устоял: что означают итоги Парижского саммита для Украины мнение
12:48
Het Grote Songfestivalfeest: Билан устроил истерику организаторам концерта
12:32
"Такого махача давно не видели": в Раде произошла жесткая драка. Видео Видео
12:21
"Я увидела мужской член!": Руки-Базуки ткнул пенис в лицо девушке в прямом эфире 18+ Видео
12:14
Песков рассказал, будет ли смотреть Путин Слугу народа с Зеленским
12:06
В бедро, лопатку и грудь: в Киеве посреди улицы подстрелили мужчину - СМИ
12:02
Киев не выдает: беглый олигарх Плахотнюк хочет спрятаться от РФ
11:38
Зеленскому надо задуматься о замене пресс-секретаря мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять