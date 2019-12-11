Динамо - Лугано: где смотреть и прогнозы на матч Лиги Европы / ФК Динамо

Матч 6 тура группового этапа Лиги Европы Динамо - Лугано станет судьбоносным для "бело-синих". Подопечных Алексея Михайличенко устраивает победа, особенно с разницей в 2 и больше мячей, чтобы вырвать путевку в 1/16 финала турнира. Если же киевляне не выигрывают, они покидают турнир.

В первом матче в Швейцарии команды не выявили победителя, сыграв в нулевую ничью. Лугано к 6 туру уже потерял все шансы на плей-офф.

Динамо - Лугано: где смотреть, дата матча

Матч Динамо - Лугано состоится 12 декабря в 19:55 по киевскому времени. Поединок покажет в прямой трансляции канал Футбол 1. Также его можно посмотреть онлайн-трансляцию на стримминговом сервисе OLL TV.

В России игру покажет телеканал Матч Футбол 2.

В записи матч Динамо - Лугано можно посмотреть на канале Футбол 2 13 декабря в 08:55 и на Футбол 1 в 16:55. Также запись поединка покажет Матч Футбол 1 в 07:05 по киевскому времени.

Динамо - Лугано: прогнозы

В матче Динамо - Лугано букмекеры считают киевлян абсолютным фаворитом встречи. Коэффициенты на победу "бело-синих" стоят от 1.21 до 1.23, на победу швейцарцев - от 14.5 до 17.00.

1xbet: победа Динамо - 1.23, ничья - 6.60, победа Лугано - 17.00

bet365: победа Динамо - 1.22, ничья - 6.00, победа Лугано - 15.00

PariMatch: победа Динамо - 1.22, ничья - 6.40, победа Лугано - 16.50

Фаворит Спорт: победа Динамо - 1.21, ничья - 6.30, победа Лугано - 14.50

Динамо - Лугано: составы, новости перед матчем

Киевское Динамо не сможет рассчитывать сразу на пятерых игроков. Беньямин Вербич и Артем Шабанов не сыграют из-за перебора желтых карточек, Сергей Сидорчук был удален в матче с Мальме (3:4), а Бурда и Кадири восстанавливаются после травм. Недавно мышечное повреждение было у Виталия Миколенко. У Лугано ситуация не намного проще: точно не сыграют Карлиньос, Саббатини и Сольдини. У всех травмы. Под вопросом Герндт и Мачек.

Предположительные составы:

Динамо: Бущан, Караваев, Кадар, Попов, Кенджера, Буяльский, Шепелев, Де Пена, Шапаренко, Цыганков, Беседин

Лугано: Бауманн, Обексер, Дапрелла, Кечкеш, Элож, Човило, Лаванши, Кустодио да Коста, Вечеи, Араторе, Холендер