"Матч надо начинать до свистка": Михайличенко поделился ожиданиями от матча Динамо - Лугано

Михайличенко дал пресс-конференцию перед матчем с Лугано / фото: fcdynamo.kiev.ua

Алексей Михайличенко ответил на вопросы журналистов накануне поединка 6 тура группового этапа Лиги Европы Динамо - Лугано.

"Насколько нам удалось выйти из тяжелого психологического состояния после Зари, покажет завтрашний день. Прекрасно понимаю, что на такие матчи настраивать футболистов нет смысла. Все прекрасно понимают важность этой игры. Все в наших руках", - цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Тренер также прокомментировал кадровую ситуацию перед матчем.

Что касается кадровой ситуации, то из-за перебора карточек мы не можем рассчитывать на Шабанова, Сидорчука и Вербича. Такая ситуация, нужно ее принимать. Узнали об этом не вчера, а сразу после игры с Мальме. Будем строить нашу игру без этих исполнителей", - добавил наставник.

По словам Михайличенко, причина в ранних пропущенных голах заключается в психологии.

"Почему часто пропускаем на первых минутах? Возможно, дело в потере концентрации. Надо начинать игру не с первого касания к мячу, а гораздо раньше. Наверное, это какой-то психологический фактор, с которым нужно бороться и не давать сопернику почувствовать свою игру с первых минут", - заявил тренер.

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Также наставник Динамо сообщил, что Виталий Миколенко готовится к матчу в общей группе.

"Относительно травмированных, то у нас еще одна тренировка, поэтому не хотелось бы об этом говорить. Бывает всякое. Но сейчас все нормально. Миколенко готовится, тренируется, надеемся, что все будет хорошо. Шепелев тоже выздоровел после простуды. Рассчитываем, что он будет готов на 100%. Но об этом судить можно будет только завтра утром", - сказал Михайличенко.

Матч Динамо - Лугано состоится 12 декабря в 19:55 по киевскому времени на НСК Олимпийский. В активе киевлян сейчас 6 очков, тогда как у Копенгагена 9, а у Мальме - 8. Потому "бело-синим" нужна только победа для выхода из группы.