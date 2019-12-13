Гент - Александрия: два ассиста Безуса и шедевр Мирошниченко в видеообзоре матча Лиги Европы

Гент - Александрия: видео голов и обзор матча / ФК Александрия

Матч 6 тура группового этапа Лиги Европы Гент - Александрия не имел абсолютно никакого турнирного значения, особенно для украинской команды. Подопечные Владимира Шарана потеряли все шансы на выход в 1/16 финала еще после матча с Вольфсбургом (0:1), а потому просто хотели громко хлопнуть дверью. Гент же был мотивирован занять первую строчку, потому Йесс Торуп выпустил основной состав.

Уже в первом тайме украинский полузащитник бельгийцев Роман Безус отдал 2 ассиста на Депуатра, и гости к перерыву горели со счетом 0:2. Сначала Безус разрезающим пасом вывел партнера один на один с Панькивым, а позже сбросил ему мяч головой.

После перерыва Александрия стала действовать острее, что материализовалось в гол Мирошниченко. Футболист забил шедевральный мяч издали. Однако на большее "желто-черных" не хватило. В итоге, Александрия завершила выступление в Лиге Европы с тремя очками. В 1/16 финала вышли Гент в Вольфсбург.

Напомним, Динамо не смогло дома обыграть Лугано и вылетело из Лиги Европы. Единственным представителем Украины в еврокубках остался Шахтер, который попал в корзину не сеяных при жеребьевке 1/16 финала ЛЕ.

Смотрите видео голов и обзор матча Гент - Александрия.