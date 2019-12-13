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"Мне тоже ху*во, но мы с вами одно целое": звезда Динамо пообщался с ультрас

13 декабря 2019, 11:55

Голкипер Динамо Денис Бойко поговорил с ультрас после матча 6 тура группового этапа Лиги Европы с Лугано (1:1).

Денис Бойко
Денис Бойко пообщался с ультрас Динамо / Денис Руденко

После матча 6 тура группового этапа Лиги Европы Динамо - Лугано (1:1), после которого "бело-синие" прекратили выступления в еврокубках, Денис Бойко подошел к ультрас, чтобы поговорить.

"Как бы вам ни было обидно - я не знаю, сколько это будет. Мне тоже обидно, но я что - не подхожу к вам и не разговариваю? Мне тоже ху*во. Успокойтесь, я просто объясняю", - сказал Бойко.

Он добавил, что фанаты и команда - одно целое.

"Как бы ни было тяжело - мы одно целое под названием Динамо. Игроки, тренера, фанаты - мы все одно целое", - заявил футболист.

Во время матча ультрас Динамо вывесили баннер с надписью: "Никаких объяснений. Только результат".

Динамо впервые за 8 лет не смогло преодолеть групповой этап Лиги Европы. В сезоне 2011/12 "бело-синие" пропустили вперед Бешикташ и Сток Сити. Единственным представителем Украины в еврокубках остался Шахтер, который попал в корзину не сеяных при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы.

Свой дебютный сезон в групповом этапе ЛЕ проводила Александрия. Подопечные Владимира Шарана набрали 3 очка за 6 туров, показав неплохую игру как для новичка. В заключительном поединке "желто-черные" уступили на выезде Генту, а Роман Безус отдал 2 ассиста на Депуатра.

Лига Европы ультрас Динамо Киев Денис Бойко Лугано
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