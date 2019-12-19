"Не ощущаю Донбасс своей родиной": откровенное заявление звезды Динамо

Бурда заявил, что не считает Донбасс своей родиной / football.ua

Никита Бурда заявил, что не считает Донбасс своей родиной. Сам защитник Динамо родом из Енакиево.

"Я там жил до шести лет, а потом мы с мамой и бабушкой переехали. Все детство я провел в Яготине. Начал там заниматься футболом, там мои друзья и мой первый тренер. Поэтому не чувствую Донбасс своей родиной", - сказал Бурда YouTube-каналу XSport.

Сейчас Бурда восстанавливается после тяжелой травмы и может вернуться на поле в весенней части сезона. Динамо после 18 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 36 очков. Также команда впервые за 8 лет вылетела из группового этапа Лиги Европы, пропустив в плей-офф Мальме и Копенгаген.

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Бурда является воспитанником киевского Динамо. В основной команде дебютировал в 2014 году, когда главным тренером был Сергей Ребров. В прошлом году сыграл первый матч за сборную Украины. "Сине-желтые" сыграли в сухую ничью с Марокко.