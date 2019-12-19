"Не ощущаю Донбасс своей родиной": откровенное заявление звезды Динамо

Защитник Динамо Никита Бурда сделал резкое заявление касательно своей исторической родины.
Никита Бурда заявил, что не считает Донбасс своей родиной. Сам защитник Динамо родом из Енакиево.
"Я там жил до шести лет, а потом мы с мамой и бабушкой переехали. Все детство я провел в Яготине. Начал там заниматься футболом, там мои друзья и мой первый тренер. Поэтому не чувствую Донбасс своей родиной", - сказал Бурда YouTube-каналу XSport.
Сейчас Бурда восстанавливается после тяжелой травмы и может вернуться на поле в весенней части сезона. Динамо после 18 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 36 очков. Также команда впервые за 8 лет вылетела из группового этапа Лиги Европы, пропустив в плей-офф Мальме и Копенгаген.
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Бурда является воспитанником киевского Динамо. В основной команде дебютировал в 2014 году, когда главным тренером был Сергей Ребров. В прошлом году сыграл первый матч за сборную Украины. "Сине-желтые" сыграли в сухую ничью с Марокко.