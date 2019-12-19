Легендарный нападающий вошел в тренерский штаб соперника Украины

Рууд ван Нистелрой / Reuters

Легендарный форвард Рууд ван Нистелрой вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов, сообщает официальный сайт Королевской федерации футбола Нидерландов.

Сейчас ван Нистелрой работает с молодежными командами ПСВ, однако клуб дал разрешение на совмещение должностей.

Ассистентом Рональда Кумана стал Мартен Стекеленбург, который заменил недавно ушедшего Кеса ван Вондерена.

Напомним, Нидерланды являются соперником сборной Украины в групповом этапе Евро-2020. Соперники встретятся между собой 14 июня в Амстердаме на Йохан Кройф Арене. Также с ниим в квартете находится Австрия, еще туда попадет Румыния или победитель пути D Лиги наций.

Финальная часть Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 разных городах Европы. Сборная России сможет выступить под своим флагом.