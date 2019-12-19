У тяжелоатлета из Украины забрали медаль Олимпиады-2012

Алексей Торохтий остался без золотой медали / Фото: НОК Украины

Украинский тяжелоатлет в весовой категории до 105 кг Алексей Торохтий вынужден был отдать свою золотую медаль Олимпиады-2012 по требованию Международного олимпийского комитета.

Как сообщается на официальном сайте МОК, результат Торохтия на Олимпийских играх полностью аннулировали.

Спортсмена лишили медали из-за проваленного допинг-теста. Перепроверка допинг-проб, взятых во время Олимпиады-2012, показала наличие в анализе тяжеловеса запрещенного вещества – дегидрохлорметилтестостерона. Украинца признали виновным в нарушении антидопинговых правил.

Также Торохтия дисквалифицировала на два года Международная федерация тяжелой атлетики. Он не может принимать участие в соревнованиях с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года.

Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях в течение 4 лет.

Владимир Путин считает, что решение WADA дисквалифицировать Россию из крупных спортивных состязаний на 4 года носит политический характер.