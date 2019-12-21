Украинский футболист вошел в пятерку самых дорогих левых защитников чемпионата Англии

Зинченко вошел в топ-5 самых дорогих левых защитников АПЛ

Александр Зинченко попал в топ-5 самых дорогих левых защитников АПЛ по версии немецкого издания Transfermarkt.

Авторитетный портал оценивает украинца в 30 млн евро. Дороже стоят только Эндрю Робертсон (Ливерпуль) - 80 млн евро, Бэн Чиллуэлл (Лестер) - 50 млн евро, Бенжамен Менди (Манчестер Сити) - 35 млн евро и Люка Динь (Эвертон) - 35 млн евро.

Недавно Зинченко восстановился после операции на колене и уже выходил на поле в матчах против Динамо Загреб и Арсенала. За место в основе с ним конкурируют Менди и Анхелиньо.

Сегодня, 21 декабря, Манчестер Сити будет дома принимать Лестер. Начало в 19:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Микел Артета возглавил лондонский Арсенал, а Карло Анчелотти - Эвертон.