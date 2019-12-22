Тайсон пытался подраться с гориллой в зоопарке

Майк Тайсон хотел подраться с гориллой / FOX

Майк Тайсон хотел подраться с гориллой в зоопарке.

Об этом рассказал сам боксер в интервью изданию The Sun. Инцидент случился в конце 80-х.

"Это было в конце восьмидесятых годов. Мы прогуливались по зоопарку и увидели огромную серебристую гориллу, которая запугивала других животных", - сказал Тайсон.

Экс-боксер сообщил, что предложил деньги сопровождающему в зоопарке, чтобы подраться с той гориллой.

"Те гориллы, которые были рядом, вели себя запуганно. Я предложил сопровождающему 10 тысяч долларов, чтобы мне разрешили подраться с серебристой. К сожалению, работники зоопарка не согласились на сделку", - добавил Майк.

Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году после поражения от малоизвестного боксера Кевина Макбрайда.

Напомним, Александр Усик в марте должен встретиться с Дереком Чисорой, однако планы могут поменяться, если Энтони Джошуа будет защищать пояс WBO, на который претендует украинец.

22 февраля любителей бокса ожидает реванш Уайлдер - Фьюри, на кону которого будет пояс журнала The Ring.