"Что за де*ьмо": сборная Украины в РФ посоревновалась вместе с "ДНР"

Украинские самбисты на турнире в Твери / Фейсбук Федерации боевого самбо Украины

В российской Твери прошел XXV чемпионате мира по боевому самбо, в котором приняли участие спортсмены из Украины и террористической "ДНР".

"В то время, когда за Украину погибают лучшие представители нации, украинские спортсмены участвуют в соревнованиях с представителями террористической организации "ДНР" и стоят в одном с ними строю? Минспорта, что это за де*ьмо?" - написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Twitter.

Отметим, что по итогам взрослого турнира (мужчины от 2001 года и старше) Украина завоевала 3 золотых и 3 серебряных медали, заняв первое место в командном зачете. У России 3 "золота", 2 "серебра" и 1 "бронза".

"Сборная Украины чемпион мира по боевому самбо среди мужчин в командном зачёте. 14 декабря 2019 года, Тверь, Россия", - говорится в сообщении Федерации боевого самбо Украины в Facebook.

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Обратим внимание, что на опубликованном видео перед началом соревнований было официально объявлено об участии в турнире сборных Украины и "ДНР". При этом на плакатах, размещенных в зале, были фото президента РФ Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева.

"Украинские спортсмены снова пробили днище. Соревнования в Твери, обнимашки с русскими и в одном строю с представителями террористической организации "ДНР". Браво Минспорта", - добавил Штирлиц.

Напомним, ранее Украина заявила протест Японии из-за участия спортсменов "ДНР" в турнире по каратэ.