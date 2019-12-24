У Беседина нашли запрещенные вещества - ТаТоТаке

У Беседина нашли запрещенные вещества / FootBoom

В допинг-пробе Артема Беседина нашли запрещенные вещества, но это не наркотики.

Об этом сообщил ведущий шоу ТаТоТаке Сергей Болотников. По его словам, футболиста могут отстранить на 4 года.

"Сейчас информации очень мало. Все очень секретно пока. Ходят слухи, что Беседину грозит отстранение от футбола на четыре года. Но это максимальный срок, не факт, что он таким будет", - сказал журналист.

Были слухи, что Беседин вообще не проходил допинг-тест, но ведущий утверждает обратное.

"Люди говорят, что, возможно, Артем вообще не проходил допинг-тест. И именно в таких случаях могут отстранить на четыре года. Но по нашей информации, он прошел допинг-тест, и у него нашли какие-то запрещенные вещества", - заявил Болотников.

Также журналист добавил, что это точно не наркотики.

"Второй момент: в комментариях болельщики много пишут о каких-то наркотиках. Ведь когда поймали Срну на допинге, также было много слухов о кокаине... Но по моей информации, это точно не наркотики", - сказал ведущий ТаТоТаке.

Напомним, Артем Беседин провалил допинг-тест после матча 5 тура группового этапа Лиги Европы против Мальме (4:3). УЕФА рассмотрит дело до 19 января.