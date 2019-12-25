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Сборная Украины получит рекордные премиальные за выход на Евро-2020

25 декабря 2019, 00:10

Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал рекордные премиальные для сборной Украины.

Сборная Украины
Сборная Украины получит рекордные премиальные за выход на Евро-2020 / УАФ

Сборная Украины получит рекордные премиальные за выход на Евро-2020.

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко. 

"Теперь все игроки различных сборных получают все выплаты на свой персональный счет, и они могут, не таясь, показывать эти доходы любым проверяющим организациям. Так мы заплатили команде Александра Петракова. Так мы в начале следующего года заплатим игрокам и тренерам национальной команды за выход на Евро-2020. И запланирована к выплате сумма также будет рекордной в истории национальной сборной", - цитирует Павелко официальный сайт УАФ.

Также чиновник добавил, что ассоциация никогда не обсуждает сумму премиальных с футболистами и тренерами.

"К слову, мне приятно, что мы никогда не обсуждаем сумму премиальных с игроками по ходу соревнований. Это касается всех сборных. Футболисты и тренеры знают, что в случае успеха они будут достойно вознаграждены. Между мной и руководителями сборных есть полное доверие, игроки, со своей стороны, полностью доверяют в этом вопросе наставникам и во время турниров думают только об игре", - заявил Павелко.

Напомним, сборная Украины сыграет в группе С с Нидерландами, Австрией, а также Румынией или победителем пути D Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).

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