Динамо сыграет спарринг с командой Милевского

Динамо Киев сыграет товарищеский матч с Динамо Брест / ФК Динамо-Брест

Киевское Динамо договорилось о товарищеском матче с Динамо из Бреста, сообщает официальный сайт беларусской команды.

Команды уже встречались между собой в сентябре 2017 года, и тогда киевляне уничтожили соперника со счетом 7:0.

Динамо Брест впервые в своей истории выиграл чемпионат Беларуси, прервав 13-летнюю гегемонию БАТЭ. В составе команды выступают Артем Милевский, Александр Нойок, Алексей Хобленко, а с января присоединится Евгений Хачериди.

Динамо из Киева неудачно провело первую половину сезона 2019/20, серьезно отстав от Шахтера в УПЛ (разрыв составляет 14 очков) и вылетев из Лиги Европы на стадии группового этапа.

Напомним, Милевский запустил собственный проект на YouTube, где показал свою ночную жизнь в компании с Александром Алиевым.