Знаменитый украинский боксер поучаствовал в богослужении

Ломаченко поучаствовал в богослужении в Иерусалиме / instagram.com/lomus_17

Василий Ломаченко поучаствовал в богослужении в храме Иерусалимской Православной Церкви в рамках паломничества на Святую Землю.

В следующем году украинец встретится с обладателем пояса по версии IBF в легком весе Теофимо Лопесом. Точная дата поединка пока не известна.

Американский боксер уже успел высказать несколько нелицеприятных вещей в адрес Ломаченко и пообещал нокаутировать его в очной схватке, после чего планирует перейти в первый полусредний вес.

Недавно украинец попал в топ-5 лучших боксеров мира сразу по нескольким версиям, как и Александр Усик, который в марте должен сразиться с британцем Дереком Чисорой. Дата боя Усик - Чисора зависит от того, когда Энтони Джошуа проведет защиту пояса по версии WBO, на который претендует Александр.