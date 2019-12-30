  1. Главная
  3. Спорт

"Севилья не знала, что делать": экс-тренер Днепра вспомнил финал Лиги Европы-2014/15

30 декабря 2019, 18:24

Бывший тренер Днепра Сергей Нагорняк рассказал об эмоциях во время финала Лиги Европы сезона 2014/15.

Сергей Нагорняк
Сергей Нагорняк вспомнил финал Лиги Европы Днепр - Севилья / dynamo.kiev.ua

Сергей Нагорняк рассказал о том, что чувствовал во время финала Лиги Европы сезона 2014/15, когда Днепр уступил Севилье (2:3).

"Мои эмоции были просто невероятными. Я ловил себя на мысли, что, возможно, подобного уже не придется пережить. Такой футбольный драйв! Теперь понимаю, что где-то нам повезло. Особенно на стадии группового раунда. Тогда Днепр очень трудно вышел в 1/16 финала. Фактически все решалось на последних секундах. Карабах забил чистый мяч, который не засчитали", - цитирует Нагорняка Футбол 24.

Он назвал поединки, которые стали переломными в той кампании.

"Но затем, начиная с побед над Олимпиакосом и Аяксом, пришло осознание, что эта команда способна на многое. Игрокам не нужно было ничего говорить. Они сами все понимали. Футболисты были мотивированными. Тренерскому штабу важно не помешать им. Это я абстрактно, конечно, но все равно - настрой игроков был невероятно большим", - добавил тренер.

Также он сообщил, какие именно эмоции хотел бы пережить вновь.

"Апогеем этого стал киевский матч против Наполи. Я многое отдал бы, чтобы снова пережить те эмоции. Возможно, после матча болельщики повели себя не совсем правильно, когда выбежали на поле. Но их можно понять", - отметил Нагорняк.

По мнению специалиста, Днепр был обязан обыгрывать Севилью в финале Лиги Европы.

"Мы могли и должны были обыгрывать эту команду в финале. Не знаю, какое впечатление возникало при просмотре, но, сидя у самого поля, имел понимание, что ничего страшного в этой команде нет. В какой-то момент мы поняли, что Севилья просто не знает, что делать. К сожалению, травма Матеуса, индивидуальные ошибки и невезение привели к поражению", - сказал наставник.

Днепр Лига Европы Севилья Сергей Нагорняк
Сейчас вы просматриваете новость «"Севилья не знала, что делать": экс-тренер Днепра вспомнил финал Лиги Европы-2014/15». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:20
"Расизм раздражает": Неймар отреагировал на скандал в матче Шахтер - Динамо
19:01
"Бандеровцы 30 лет сосут соки из России": "лох" Пушков упрекнул Киев в борьбе за контракт с Москвой
19:00
"Удалось": в РФ похвастались "достижениями" на украинском Донбассе
18:50
Барселона нашла неожиданную замену своему тренеру
18:32
В Киеве экстренно закрыли станцию метро Крещатик: что произошло
18:24
"Севилья не знала, что делать": экс-тренер Днепра вспомнил финал Лиги Европы-2014/15
18:14
Кабинет министров дал добро Нафтогазу на подписание двух соглашений с Газпромом Видео
18:09
RuTube начал экзаменовать пользователей на знание рекламы Видео
17:58
Шерон Стоун забанили на сайте знакомств
17:53
Европейский топ-клуб может сменить владельца
17:33
Лучшие рецепты на Новый год 2020: от класснючих салатов до вкуснейших тортов Видео
17:29
"Хороша, бестия": голенькая Ирина Шейк показала грудь
17:23
Милевский переоделся в Деда Мороза и подарил подарки болельщикам Видео
17:20
Женская стрижка боб – самая модная стрижка 2020 года: как укладывать, фото Фото
17:10
"Прекращение огня": Меркель и Макрон сделали заявление после обмена пленными
16:55
"Не надо зазнаваться": Форвард сборной Украины объяснил свои скандальные слова о России
16:50
Все пленные подвергались пыткам в Украине: в "ДНР" подняли волну беспокойства Фото Видео
16:40
"Поток контрабанды": в Минсоцполитики объяснили "войну" с секонд-хендами
16:33
Уже официально: Помпео приедет в Украину и поговорит с Зеленским и Пристайко
16:28
Программа 1+1 на Новый год: что смотреть на Новогодние праздники
16:27
Ярмоленко получил нового тренера - что ждет украинца
16:09
Стало известно о состоянии освобожденных из плена боевиков украинцев Видео
16:04
Лутковская объяснила, почему нельзя публиковать список пленных, которых выдала Украина Видео
16:03
Выходные на Новый год 2020 и Рождество 2020: сколько Украина отдыхает в январе
15:30
Все гороскопы 2020 – по знакам Зодиака, году рождения и не только
15:09
Украина сделала "подарок" Путину и "открыла путь" для транзита газа
15:00
Маникюр Новый год 2020 - простой новогодний маникюр на короткие ногти 2020 фото Фото
14:51
Селедка под шубой классическая, изысканная и шикарная: лучшие салаты на Новый год 2020
14:48
"Сиськи-лепешки, похожа на транса": полуголая Волочкова взбудоражила сеть
14:40
Погода в новогоднюю ночь: Киеву грозят погодные неприятности
14:28
Убивал законно: скандал с охотой Шуфрича в Африке получил продолжение
14:07
Стройка накрылась: Швейцария бросила Северный поток 2 на произвол судьбы Видео
14:00
Ведьмак 2 сезон: когда выходит продолжение сериала Видео
13:39
Голос Країни 10: Потап стал четвертым судьей шоу в 2020 году Видео
13:35
Украина и Россия завершили переговоры по газу: неутешительные результаты Видео
13:30
"Зеленое чмо": на канале Порошенко пообещали нагнуть и выпороть Зеленского Видео
13:12
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовный капкан и семейная драма
13:02
Путин, поздравляя с Новым годом Крысы – щелкнул Зеленского по носу
12:53
Можно ли христианам наряжать елку – история про новогоднюю елку
12:47
Мандалорец 2 сезон: дата выхода, сюжет и актеры
12:43
Обмен пленными с "ЛДНР": Песков объяснил роль Путина
12:27
Транзит газа: у Путина назвали "непростыми" газовые переговоры с Киевом
12:05
Байден нанесет удар: в деле об импичменте Трампу - новый поворот Видео
12:00
РосСМИ пожаловались на новые серьезные проблемы Северного потока-2 Видео
11:39
Как приготовить оливье: рецепт классический и рецепт оливье без лишних калорий
11:30
Рождественские песни и колядки: история с лучшими примерами Видео
11:00
Х-Фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн 28-12-2019 Финал Видео
11:00
Успехи и провалы Зеленского: чью судьбу повторит президент в 2020 году
10:41
Как не стать пленником еды в новогодние праздники: советы диетолога Видео
10:30
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 18 выпуск 3 сезон 27-12-2019 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять