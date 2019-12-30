"Севилья не знала, что делать": экс-тренер Днепра вспомнил финал Лиги Европы-2014/15

Сергей Нагорняк вспомнил финал Лиги Европы Днепр - Севилья / dynamo.kiev.ua

Сергей Нагорняк рассказал о том, что чувствовал во время финала Лиги Европы сезона 2014/15, когда Днепр уступил Севилье (2:3).

"Мои эмоции были просто невероятными. Я ловил себя на мысли, что, возможно, подобного уже не придется пережить. Такой футбольный драйв! Теперь понимаю, что где-то нам повезло. Особенно на стадии группового раунда. Тогда Днепр очень трудно вышел в 1/16 финала. Фактически все решалось на последних секундах. Карабах забил чистый мяч, который не засчитали", - цитирует Нагорняка Футбол 24.

Он назвал поединки, которые стали переломными в той кампании.

"Но затем, начиная с побед над Олимпиакосом и Аяксом, пришло осознание, что эта команда способна на многое. Игрокам не нужно было ничего говорить. Они сами все понимали. Футболисты были мотивированными. Тренерскому штабу важно не помешать им. Это я абстрактно, конечно, но все равно - настрой игроков был невероятно большим", - добавил тренер.

Также он сообщил, какие именно эмоции хотел бы пережить вновь.

"Апогеем этого стал киевский матч против Наполи. Я многое отдал бы, чтобы снова пережить те эмоции. Возможно, после матча болельщики повели себя не совсем правильно, когда выбежали на поле. Но их можно понять", - отметил Нагорняк.

По мнению специалиста, Днепр был обязан обыгрывать Севилью в финале Лиги Европы.

"Мы могли и должны были обыгрывать эту команду в финале. Не знаю, какое впечатление возникало при просмотре, но, сидя у самого поля, имел понимание, что ничего страшного в этой команде нет. В какой-то момент мы поняли, что Севилья просто не знает, что делать. К сожалению, травма Матеуса, индивидуальные ошибки и невезение привели к поражению", - сказал наставник.