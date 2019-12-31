"Я - главный засранец" - "Принеси мою пиццу": звезды UFC устроили перепалку в интернете

Хорхе Масвидаль и Генри Сехудо устроили перепалку в интернете / SuperKarate.RU

Генри Сехудо и Хорхе Масвидаль порадовали зрителей перепалкой в интернете перед Новым годом.

Чемпион UFC назвал себя лучшим бойцом и "главным засранцем" 2019 года.

"Через несколько дней я стану лучшим бойцом 2019 года. Сохранил титул в одном дивизионе за 32 секунды, а потом выиграл и второй титул. И я самый главный засранец", - написал Сехудо в своем Twitter.

Обладатель титула BMF в полусреднем весе не оставил пост без ответа.

"Возьми мою пиццу", - написал Масвидаль.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Конор Макгрегор хотел бы сразиться с Хорхе Масвидалем за титул BMF. 18 января Конор сразится с Дональдом Серроне.

Напомним, ярким завершением года в ММА стал бой Емельяненко - Джексон, в котором победу в первом раунде одержал российский боец.