Реал планирует ограбление французской команды - на примете 3 игрока

Виктор Осимхен и еще 2 игрока Лилля могут перейти в Реал / Sky Sports

Мадридский Реал нацелился на трех футболистов Лилля - нападающего Виктора Осимхена, полузащитника Бубакари Сумаре и защитника Габриеля, сообщает Marca.

Осимхен запомнился украинским болельщикам по сентябрьскому товарищескому матчу Украина - Нигерия (2:2). Тогда форвард поразил ворота Андрея Лунина. В нынешнем сезоне уже забил 10 голов в чемпионате Франции.

Источник передает, что если Реал продаст Мариано и Браима Диаса, которые регулярно не попадают в состав, то 21-летний Осимхен может перебраться на Сантьяго Бернабеу уже зимой.

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Ранее сообщалось, что "королевский клуб" продлит контракт со своим ветераном Каримом Бензема. Француз выступает на Сантьяго Бернабеу с 2009 года и выиграл с командой все возможные трофеи.