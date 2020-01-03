"Забейте на WADA": экс-футболист Зенита призвал российских спортсменов ехать на Олимпиаду-2020

Владислав Радимов призвал спортсменов ехать на Олимпиаду-2020 / SmotriSport

Бывший футболист Зенита и сборной России Владислав Радимов призвал российских спортсменов выступить на Олимпиаде-2020 в Токио даже под нейтральным флагом.

"Что касается WADA, то забейте вы на нее! Все, кто живет в нашей стране, знают, что вы - русские. Боксеры сказали, что они откажутся выступать без флага, но надо ехать. Вы все наши, езжайте на Олимпиаду", - цитирует Радимова Р-Спорт.

Он вспомнил хоккейный матч молодежных сборных России и Канады.

"Например, я горжусь тем, что было после матча сборных России и Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею, когда с капитаном канадцев, который не снял шлем, не поздоровались наши. Вот это - наша страна, которой мы должны гордиться", - добавил экс-футболист.

Радимов сказал, что все и так знают, из какой страны эти спортсмены, потому им надо ехать в Токио.

"Езжайте на Олимпиаду, мы все за вас будем болеть независимо от того, под каким вы флагом и гимном. Мы знаем, какой у нас гимн, какая у нас страна и кто мы есть", - заявил бывший игрок Зенита.

Напомним, WADA отстранила Россию от участия в крупных спортивных турнирах на 4 года, в том числе Олимпиаду-2020 и чемпионат мира-2022. Но наказание не распространяется на Евро-2020.