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Масвидаль выбрал между Макгрегором и Усманом

7 января 2020, 16:50

Обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль рассказал, с кем предпочел бы провести бой.

Хорхе Масвидаль хочет сразится с Макгрегором
Хорхе Масвидаль выбрал между Макгрегором и Усманом / SuperKarate.RU

Хорхе Масвидаль рассказал, с кем хотел бы провести бой - Конором Макгрегором или Камару Усманом.

"Я бы выбрал Конора, потому что потом такая возможность не подвернется. Усман всегда будет здесь. Этот олух, как бы его ни называли... Этот поединок никуда не денется, всегда будет кто-то с поясом, так что встреча с ним не имеет особого значения", - цитирует Масвидаля Telegram-канал UFC Voice.

Обладатель пояса BMF заявил, что это коммерчески выгодный поединок.

"Я хотел бы встретиться с Конором, потому что это громкий денежный бой. Чемпион в двух категориях, впечатляющий рекорд, и он всегда выходит драться. Так что с этой точки зрения - да, мне интересно подраться с ним", - добавил боец.

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Однако Масвидаль подчеркнул, что решать Конору, хочет ли он сразиться с Хорхе.

"Мы вдвоем продадим любую арену, где бы ни состоялся поединок, и это будет жестоко. Но если этот чувак не хочет драться, я бычить не стану. Делай свое дело. Тогда на хрен его, либо хочет драться, либо нет. Если нет - все в порядке", - отметил Масвидаль.

18 января состоится долгожданное возвращение Конора Макгрегора в октагон. Ирландец сразится с Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246.

Конор Макгрегор ММА UFC Хорхе Масвидаль Камару Усман
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