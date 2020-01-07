Макгрегор - Гэтжи: менеджер Хабиба оценил возможность боя

Конор Макгрегор не хочет драться с Гэтжи - Абдель-Азиз / GettyImages

Абу Абдель-Азиз заявил, что Конор Макгрегор не любит трудности и поэтому не хочет драться с Джастином Гэтжи.

"Конор не хочет иметь дело с Джастином Гэтжи. Мы все понимаем, что Джастин затягивает людей в омут. И мы знаем, что Конор пасует перед трудностями", - цитирует менеджера Хабиба Нурмагомедова bjpenn.com.

Он добавил, что Гэтжи одержал бы победу в этом поединке.

"Он выходит из боя, когда соперник заходит слишком далеко. Зачем ему нужен этот бой? UFC верно решили, не поставив ему поединок с Гэтжи, потому что Джастин надрал бы ему зад", - отметил Абдель-Азиз.

18 января Конор Макгрегор вернется в октагон и сразится с Дональдом Серроне в рамках UFC 246. Нурмагомедов встретится с Тони Фергюсоном 18 апреля в рамках UFC 249.