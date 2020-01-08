Легионер Динамо ответил на слухи о переговорах с зарубежным клубом

Тамаш Кадар опроверг свой переход в Фехервар / borsonline.hu

Тамаш Кадар опроверг свой переход в венгерский Фехервар.

"Это полная ложь! Последний раз я разговаривал с Золтаном Ковачем, спортивным директором Фехервара, в прошлом году, потому что у них был тренировочный сбор в Марбелье, как и у нас. У меня с ним хорошие отношения, мы вместе работали в Мишкольце, но с момента нашей последней встречи мы даже не обменивались сообщениями", - сказал Кадар изданию Nb1.hu.

Он добавил, что и был удивлен данной информации и не собирается переезжать в Секешфехервар.

"Я совершенно точно не был в Фехерваре, не проходил медицинский осмотр и не планирую посещать этот город в ближайшее время. Я даже не вижу необходимости делать заявления. Я был удивлен, когда моя семья и друзья рассказали мне, что они прочитали. Настоящие новости обо мне известны только мне одному", - заявил защитник Динамо.

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Кадар перешел в Динамо зимой 2017 года из польского Леха. За это время венгр дважды выиграл с командой Суперкубок Украины.

Первую половину сезона 2019/20 киевляне провели неудачно - вторая строчка в турнирной таблице УПЛ с сильным отставанием от Шахтера и вылет из Лиги Европы на стадии группового этапа.