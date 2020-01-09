Динамо хочет подписать экс-нападающего Зари

Паулиньо может перейти в Динамо / ФК Левски

Киевское Динамо заинтересовалось в нападающем Левски Паулиньо, сообщает Тема Спорт.

Его контракт с болгарами рассчитан до 2021 года. До этого с 2016 по 2018 годы выступал в составе луганской Зари и принимал с ней участие в групповом этапе Лиги Европы сезона 2016/17 и 2017/18. Оба раза луганчане не смогли преодолеть групповой этап.

В сезоне 2019/20 провел 20 матчей в составе Левски, в которых отметился 7 голами.

Недавно Динамо подписало нигерийского вингера Тамбова Олабирана Муйива, известного под прозвищем Бенито. "Главред" попробовал разобраться, стоило ли киевлянам оформлять этот трансфер.

Стоит отметить, что в этом году команда проведет зимние сборы в Турции, а не в Испании, как было в предыдущие годы.